Non una pista, ma i corridoi dei reparti pediatrici. Non una medaglia, ma un sorriso strappato a chi sta combattendo la gara più difficile. È stata una mattinata speciale quella vissuta oggi agli Spedali Civili di Brescia, dove Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, ha fatto tappa insieme a Regione Lombardia per consegnare i doni di Santa Lucia ai bambini ricoverati.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico e umano, promossa in collaborazione con l’Asst Spedali Civili, che ha portato entusiasmo, calore e vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Jacobs, accompagnato dagli assessori regionali Claudia Maria Terzi, Debora Massari e Simona Tironi, ha visitato i reparti incontrando bambini, genitori e personale sanitario. Un passaggio anche a Bergamo, all’Asst Papa Giovanni XXIII, ha completato la giornata, ma è stata Brescia il cuore pulsante di questo momento di solidarietà.

Le parole di Jacobs raccontano più di qualsiasi cronaca il senso dell’iniziativa. “Per me è davvero una giornata speciale – ha detto l’atleta azzurro –. Portare un momento di gioia e di buonumore a questi bambini è un onore. Spero di aver trasmesso loro energia per continuare a lottare e vincere la loro sfida”. Da padre, l’emozione è stata ancora più forte: “Vedere la determinazione dei genitori e la dedizione di medici e infermieri mi ha profondamente colpito. Oggi ho imparato molto”.

Un messaggio che a Brescia trova terreno fertile, in una struttura che ogni giorno è punto di riferimento per centinaia di famiglie. Proprio su questo aspetto si è soffermata l’assessore Debora Massari, presente agli Spedali Civili: “Avere con noi Marcell Jacobs è un vero onore. È un grande atleta, ma soprattutto una grande persona. La sua sensibilità e i valori che trasmette sono un esempio per i giovani. Per i piccoli pazienti è stato un momento emozionante e, per molti, indimenticabile”.

Sulla stessa linea l’assessore Simona Tironi, che ha voluto sottolineare la forza del messaggio lanciato ai bambini ricoverati: “Jacobs ha dimostrato di avere un grande cuore. Bambini e ragazzi hanno bisogno di esempi positivi. Oggi è stato un momento importante per i nostri piccoli guerrieri, che stanno combattendo la loro battaglia contro la malattia. La sua presenza può aiutarli a rialzarsi nei momenti più difficili”.

Alla consegna dei doni hanno partecipato anche i direttori generali Luigi Cajazzo per l’Asst Spedali Civili e Francesco Locati per l’Asst Papa Giovanni XXIII; a Brescia era presente anche la consigliera regionale Claudia Carzeri. Un lavoro di squadra che ha reso concreta l’idea di una Santa Lucia capace di andare oltre i pacchi regalo, per diventare attenzione, ascolto e vicinanza.

Anche lontano dai blocchi di partenza, Marcell Jacobs ha dimostrato che la vera vittoria può essere fatta di gesti semplici, ma capaci di lasciare il segno. A Brescia, oggi, lo hanno capito tutti.