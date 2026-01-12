Seconda giornata di sciopero dei treni con nuove difficoltà per chi viaggia in Lombardia. Trenord invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a verificare eventuali variazioni del servizio.

Lo sciopero interessa l’intera giornata di oggi, lunedì 12 gennaio.

Ad incrociare le braccia sono i lavoratori del sindacato ORSA e l’agitazione avrà ripercussioni, con tutta probabilità, anche nelle prime ore di domani, martedì 13 gennaio.

FASCE GARANTITE E TRENI IN SERVIZIO

Garantite le corse negli orari delle “fasce di garanzia”. Il servizio sarà quindi assicurato dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

L’elenco completo dei treni garantiti sarà consultabile sui canali ufficiali di Trenord, sia sul sito internet sia tramite l’app, per consentire ai pendolari di organizzare al meglio gli spostamenti.

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI E INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI

Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, in caso di soppressione delle corse ferroviarie saranno attivati autobus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Trenord raccomanda ai passeggeri di monitorare l’andamento della circolazione in tempo reale attraverso i canali ufficiali, gli annunci sonori e i monitor presenti nelle stazioni, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti e successive alle fasce garantite.