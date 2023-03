Si torna in campo, Magro: “A marzo ci giochiamo molto”

Archiviata la storica vittoria della Coppa Italia, per la Germani Brescia è tempo di rituffarsi negli impegni del campionato di Serie A, con l’assoluta necessità di raddrizzare una classifica che al momento è decisamente deficitaria. Il primo appuntamento del calendario della formazione biancoblu è la partita con la Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica alle 18.

“Dopo un periodo sicuramente magico, nel quale abbiamo vissuto emozioni incredibili, adesso è il momento di provare a chiudere la parentesi della Coppa Italia e rituffarci nel campionato, nel quale torniamo a giocare dopo la pausa, i festeggiamenti e il meritato riposo – le prime parole di coach Alessandro Magro in conferenza stampa – Lo facciamo su un campo difficile, quello di Trento, contro una squadra che è riuscita a batterci nella gara di andata, al termine di una partita fatta di break e nella quale i nostri avversari erano stati in grado di imporre il proprio gioco e la propria fisicità, senza permetterci di poterli riagguantare nel punteggio”.

“Sappiamo quanto può contare per noi una partita simile in chiave classifica – spiega l’allenatore toscano – se vogliamo tornare a muovere la classifica, dobbiamo tornare a performare con il massimo della concentrazione e provare a mettere in campo la difesa che ci ha permesso di alzare il trofeo a Torino. Ripartire dall’aggressività sulla palla e giocare di squadra in attacco e in difesa è l’unica via che abbiamo per provare a far continuare questo periodo sicuramente positivo”.

“Siamo felici di provare a rimettere in campo un giocatore come Cobbins, che questa settimana è tornato ad allenarsi, anche se non sapremo fino all’ultimo se sarà in grado di darci una mano – conclude Magro – Visti gli impegni che ci aspettano, sarebbe molto importante che Cobbins e Caupain possano tornare ad essere disponibili nel roster a stretto giro. C’è grande voglia e curiosità di tornare a giocare e mostrare gli ingredienti che ci hanno fatto vivere una seconda parte di febbraio così positiva: ora ci aspetta un mese di marzo particolarmente tosto, dove in otto partite da vivere in apnea ci giocheremo molto del nostro futuro sia in campionato che in EuroCup. In ogni caso, dobbiamo affrontare una partita alla volta e siamo pronti di partire per Trento con la voglia di giocarcela”.