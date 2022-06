Siccità: la Lombardia chiede lo stato d’emergenza

La siccità si fa sempre più sentire: l’inverno senza piogge e queste ondate di calore aggravano una situazione che sta divenendo emergenziale. Per questo il goernato Attilio Fontana ha annunciato che chiederà per la Lombardia al Governo lo stato d’emergenza.

Fontana si dice “preoccupato da parecchi mesi, perché sono parecchi mesi che stiamo ponendo attenzione alla questione”. Lo ha spiegato alla stampa a margine della presentazione oggi, in piazza Duomo, del Milano Monza Motor Show 2022.

“Da parecchi mesi, nel passato, abbiamo preso delle iniziative per cercare di ridare un po’ di acqua ai laghi, abbiamo raggiunto un accordo con l’agricoltura per rinviare di fatto la semina per consentire che i laghi di potessere riempire un po’”, ha aggiunto Fontana.

“È una situazione estremamente delicata. Oggi c’è un incontro tra l’assessore agli Enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori e i regolatori del servizio idroelettrico per cercare di concordare un rilascio maggiore di acqua”.