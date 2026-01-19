Da martedì 20 gennaio a Brescia saranno revocate tutte le limitazioni temporanee antinquinamento. Il miglioramento della qualità dell’aria, certificato dai dati sulle polveri sottili, ha portato Regione Lombardia e Comune a disattivare le misure straordinarie entrate in vigore nei giorni scorsi.

La decisione è legata all’abbassamento delle concentrazioni di PM10, rientrate sotto il valore limite giornaliero, come rilevato da ARPA Lombardia nella giornata di domenica 18 gennaio. Le previsioni meteo, considerate favorevoli alla dispersione degli inquinanti, hanno fatto il resto.

IN VIGORE I DIVIETI PERMANENTI

Con la revoca delle misure temporanee, sul territorio comunale restano però attive le limitazioni strutturali, valide tutto l’anno. Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, è vietata la circolazione:

– ai veicoli diesel fino a Euro 4

– alle auto benzina fino a Euro 2

– ai diesel Euro 5, con divieti specifici in determinate fasce orarie

Si tratta dei provvedimenti permanenti previsti dal piano regionale per la qualità dell’aria, che non vengono sospesi nemmeno in presenza di un miglioramento temporaneo dei dati.

Tutte le informazioni aggiornate sulle limitazioni e sull’eventuale riattivazione dei provvedimenti sono disponibili sul portale infoaria.regione.lombardia.it, dove è possibile anche attivare un servizio di notifiche per ricevere avvisi in tempo reale.