Caduta durante una discesa notturna, ginocchio infortunato e impossibilità a rientrare. Un giovane scialpinista di origini bresciane è stato soccorso nella tarda serata sul versante est di Cima Marzola, in Trentino, dopo essersi fatto male mentre sciava da solo.
L’allarme è scattato intorno alle 22, quando lo stesso escursionista ha chiamato il 112 spiegando di trovarsi in difficoltà nella zona di Stoi de Chegul.
IL VIDEO
IL RECUPERO NELLA NEVE
La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Sei operatori, tra cui un sanitario, hanno raggiunto l’area via terra. Con l’aumentare della neve, i mezzi sono stati lasciati nei pressi della baita Fontana dei Gai e il gruppo ha proseguito a piedi.
Individuato l’uomo, i soccorritori lo hanno messo in sicurezza, avvolto in una coperta termica e sottoposto a valutazione sanitaria.
TRASPORTO A VALLE CON LA COLLABORAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO
Lo scialpinista è stato quindi immobilizzato e trasportato a valle su barella sked. L’intervento si è concluso attorno all’1:45.
Fondamentale la collaborazione con i Vigili del Fuoco volontari di Povo, che hanno supportato le operazioni nelle fasi finali del recupero.