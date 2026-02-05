Caduta durante una discesa notturna, ginocchio infortunato e impossibilità a rientrare. Un giovane scialpinista di origini bresciane è stato soccorso nella tarda serata sul versante est di Cima Marzola, in Trentino, dopo essersi fatto male mentre sciava da solo.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando lo stesso escursionista ha chiamato il 112 spiegando di trovarsi in difficoltà nella zona di Stoi de Chegul.

IL VIDEO

Video: Soccorso Alpino e Speleologico Trentino

IL RECUPERO NELLA NEVE

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Sei operatori, tra cui un sanitario, hanno raggiunto l’area via terra. Con l’aumentare della neve, i mezzi sono stati lasciati nei pressi della baita Fontana dei Gai e il gruppo ha proseguito a piedi.

Individuato l’uomo, i soccorritori lo hanno messo in sicurezza, avvolto in una coperta termica e sottoposto a valutazione sanitaria.

TRASPORTO A VALLE CON LA COLLABORAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Lo scialpinista è stato quindi immobilizzato e trasportato a valle su barella sked. L’intervento si è concluso attorno all’1:45.

Fondamentale la collaborazione con i Vigili del Fuoco volontari di Povo, che hanno supportato le operazioni nelle fasi finali del recupero.