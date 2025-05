Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza del Monte Saresano a Tavernola Bergamasca: sul versante franoso che “guarda” Montisola, in queste settimane, opererà l’Impresa Duci di Vilminore di Scalve. Finanziati con 16 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero per le Infrastrutture e dalla Regione Lombardia, i lavori sono stati appaltati dall’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro.

“I lavori procedono secondo il cronoprogramma – ha sottolineato il presidente di AdB Alessio Rinaldi – e non possiamo che dirci soddisfatti. Il lavoro di progettazione è stato lungo, e quello per la completa messa in sicurezza lo sarà altrettanto. Ci vorranno almeno tre anni per potere definire sicuro il versante”.

“È un momento importante – ha spiegato Roberto Martinelli, sindaco di Tavernola – per tutto il lago d’Iseo. Siamo soddisfatti, perchè finalmente riusciamo ad affrontare il problema – annoso – in modo concreto e positivo”.

Come da progetto, la ditta incaricata è partita dal “piede” della frana salendo verso la sommità del monte. “Per prima cosa abbiamo messo in sicurezza l’ingresso al cantiere con reti paramassi – ha precisato Marco Romelli, direttore tecnico del cantiere – in questi giorni stiamo scavando con i nostri mezzi per poi creare una parete in calcestruzzo in cui in un secondo momento verranno inseriti i tiranti per cercare di ancorare il fronte in movimento al versante stabile della montagna”.

Quello sotto osservazione tra Tavernola, Parzanica e Vigolo è un fronte di circa 200 metri di larghezza per 500 di lunghezza, per un totale di oltre 2 milioni di metri cubi di materiale.