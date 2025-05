Per una domenica Brescia è stata capitale delle eccellenze enogastronomiche lombarde. Infatti la nostra città ha ospitato, nella già di per sé suggestiva location di piazza Mercato, la terza edizione del Festival dei vini e dei sapori di Lombardia. Si tratta di una manifestazione che ogni anno raccoglie i prodotti delle diverse “Strade” della regione, veri e propri itinerari del gusto il cui obiettivo è quello della valorizzazione e promozione dei prodotti tipici di qualità. Il tutto è però inserito nella tradizione e nella cultura dei rispettivi territori d’origine.

Sono moltissimi i bresciani che, complice anche il bel tempo, hanno deciso di farsi conquistare degustazioni, laboratori per bambini, seminari sul vino e itinerari turistici alla scoperta di queste ricchezze.

“Oggi Brescia è la capitale del gusto lombardo – ha detto l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali – In questa piazza si intrecciano identità, tradizioni e storie che fanno della nostra enogastronomia un motore di sviluppo turistico e culturale. Ringrazio il presidente Gianni Boselli e tutta la Federazione per l’impegno nel valorizzare questo patrimonio”.

Quello dell’enogastromia è un settore non solo d’eccellenza per quanto riguarda la tradizione, ma gioca un ruolo importante anche dal punto di vista dell’economia. Con 20 prodotti certificati tra DOP, IGP, DOCG, DOC e IGT, la nostra regione si distingue per una biodiversità straordinaria che si riflette nella cucina, nei mercati, nelle cantine e nella ristorazione. Non a caso la Lombardia è prima in Italia per numero di attività di ristorazione – oltre 48mila – e vanta 62 ristoranti stellati.

“Un appuntamento importante per valorizzare il territorio attraverso l’enogastronomia – ha detto Flavio Bonardi, presidente della Strada Colli dei Longobardi – Un’occasione unica per incontrare tutte le 11 Strade e conoscere i prodotti, i vini ma anche la cultura e il turisto che da questi territori arriva”.