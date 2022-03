Alcuni giorni fa avevamo parlato della riapertura di due punti vendita ex L’Alco dopo il cambio insegna con il passaggio a Conad. Notizia che si inseriva in quella intricata vicenda sulla crisi del vecchio gruppo che rischiava di far perdere il lavoro a centinaia di bresciani e lombardi.

Una parte di questi posti di lavoro è stata salvata grazie alle acquisizioni fra cui quella del gruppo Conad e oggi altri due supermercati hanno riaperto i battenti. Si tratta degli store di Coccaglio in via Chiari e di Cologne in via Piantoni.

Il primo supermercato rinasce con un’area di vendita di 995 mq, 4 casse tradizionali, un parcheggio con 40 posti auto e soprattutto 16 lavoratori. Stesso numero di lavoratori anche per il secondo in un’area di vendita di 570 mq con 3 casse tradizionali.

“Con questa nuova apertura e le altre in programma creiamo nuovi posti di lavoro o li preserviamo e penso che questo sia il reale valore aggiunto che creiamo per i territori in cui operiamo” la soddisfazione di Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord.

Ricordiamo che le province interessate ai cambi insegna Conad derivanti dall’acquisizione l’Alco riguardano tre province con 16 comuni: Brescia è quella più interessata con ben 14 punti di vendita. In totale l’acquisizione ha permesso di salvaguardare in Lombardia 241 posti di lavoro.