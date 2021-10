Torna a crescere oggi il numero di tamponi processati in Lombardia: 127.960 che hanno portato alla scoperta di 383 nuovi contagi covid per un tasso di positività che scende allo 0.2%. Il dato è ben al di sotto della media nazionale dello 0.7%.

L’incremento di Brescia è pari a 62 casi, secondo in Lombardia dopo Milano con 133. Seguono invece Varese con 49 e Bergamo con 38. Ferme a zero le province di Como e Sondrio.

Questo arrivano buone notizie sul fronte dei ricoveri con due flessioni. Meno 2 in terapia intensiva con i posti letto che passano da 55 a 53 e meno 4 in area medica dove i pazienti ricoverati sono ormai da giorni stabilmente sotto quote 300. In Lombardia vi è un’unica segnalazione di decesso attribuibile al covid.