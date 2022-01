L’occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid in Italia è stabile al 18%, con dati in calo in 7 regioni. E’ quanto emerge dai numeri diffusi da Agenas del 12 gennaio.

Una riduzione si registra anche nella Lombardia, che vede un calo del 17%.

Le altre regioni italiane con la percentuale in calo sono: Basilicata (1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sardegna (13%) e Valle d’Aosta (13%).

I numeri crescono invece in quattro regioni: Abruzzo (al 19%), Friuli (23%), Marche (23%), Toscana (22%).

Stabile invece il dato di Calabria (20%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Bolzano (17%), Molise (5%), Puglia (10%), Sicilia (20%), Umbria (16%), Veneto (20%).

A livello giornaliero Friuli, Marche, Toscana, Trento, Piemonte, Lazio superano il 20% di occupazione delle terapie intensive.

