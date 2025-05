Dal 23 maggio al 16 novembre una rassegna itinerante tra Varese, Brescia, Milano, Bergamo, Sondrio, Lecco e Como. In programma 24 eventi, tra cui un docufilm con interviste a Ponzoni, Boldi, Van De Sfroos e altri. È stata presentata oggi a Palazzo Lombardia l’ottava edizione del Festival dei Laghi Lombardi, la rassegna culturale sostenuta da Regione Lombardia che porterà cinema, spettacoli e concerti in sette province.

“Il Festival valorizza l’unicità della nostra regione anche attraverso i suoi laghi, risorse straordinarie non solo per il paesaggio, ma anche per la cultura, il turismo e l’agricoltura” ha dichiarato il presidente Attilio Fontana, presente alla conferenza stampa insieme all’assessore alla Cultura Francesca Caruso e al direttore artistico Francesco Pellicini.

Tra le novità principali, la proiezione del docufilm “Io sono lago”, scritto da Pellicini e diretto da Thomas Graziani, con venti interviste d’autore tra cui Cochi Ponzoni, Davide Van De Sfroos, Massimo Boldi, Max Cavallari, Enzo Iacchetti e Francesco Salvi. Il film sarà proiettato in 14 date, a partire dal 23 maggio a Busto Arsizio (VA).

Il cartellone prevede anche 9 eventi tra spettacoli e concerti, con il primo appuntamento il 28 giugno a Marone (BS), un tributo a Lucio Dalla.

“Il Festival è diventato una tradizione sentita – ha dichiarato l’assessore Caruso – capace di rinnovarsi ogni anno con contenuti di qualità, nuovi linguaggi e un forte legame con il territorio”. L’edizione 2025 toccherà anche tre regioni confinanti: Piemonte, Trentino-Alto Adige e Svizzera.

La presentazione