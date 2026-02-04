Traffico illecito di rifiuti liquidi, gestione ambientale aggirata e impianto di abbattimento dell’azoto tenuto spento per anni. Un impianto di biogas a Chiari è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, che ipotizza la gestione illecita di oltre 209.000 metri cubi di rifiuti e un profitto milionario.

Il sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Brescia, ha riguardato l’intero sito produttivo e beni per un valore complessivo di 1.249.335 euro, con nomina di un amministratore giudiziario. Cinque persone risultano indagate a vario titolo.

IMPIANTO SPENTO E LIMITI AGGIRATI

Le indagini, condotte dal Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia con il supporto tecnico di ARPA Lombardia, si sono concentrate sul periodo 2021-2024. Secondo quanto emerso, la società avrebbe mantenuto strutturalmente inattivo l’impianto di abbattimento dell’azoto (SBR – Sequencing Batch Reactor) per aumentare la produzione di energia e azzerare i costi di trattamento.

Tale condotta avrebbe comportato il sistematico superamento del limite massimo di 170 chilogrammi di azoto per ettaro all’anno, soglia prevista per le zone vulnerabili ai nitrati a tutela delle falde acquifere.

SVERSAMENTI NEI CAMPI E NEI CANALI

Il materiale in uscita dall’impianto, il cosiddetto digestato, sarebbe stato spanso sui terreni agricoli o, in alcuni casi, sversato direttamente nei canali irrigui. Gli episodi contestati riguardano terreni situati in otto Comuni tra le province di Brescia e Bergamo: Chiari, Urago d’Oglio, Pontoglio, Rudiano, Castelcovati, Palazzolo sull’Oglio, Coccaglio e Calcio.

Agli indagati vengono contestati i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito, falso in atto pubblico e impedimento al controllo. È stata inoltre contestata alla società la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per neutralizzare il presunto vantaggio economico ottenuto a danno dell’ambiente e della concorrenza.