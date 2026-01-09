La rincorsa al Vicenza capolista prosegue con la gara casalinga contro il Trento. Segui la seconda giornata del girone di ritorno dell’Union Brescia attraverso le emozioni, la cronaca e l’analisi del match con Diretta Stadio, in onda sabato dalle 14 su Elive.Tv canale 181 e sui canali social. Conduce Fabio Pettenò, al suo fianco Valentina Capretti. Opinionisti in studio gli ex biancazzurri Renato Damonti e Adriano Abate, i tecnici Aldo Maccarinelli e Lorenzo Ciulli. Inviati allo stadio Giovanni Cabrioli, Giuseppe Zana e Alessandro Rodella. I telespettatori potranno intervenire inviando messaggi e audio Whatsapp al numero 3931810181.