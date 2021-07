Da lunedì 19 luglio a venerdì 23 luglio 2021 ATS Brescia ha organizzato una campagna vaccinale anti Covid-19 a libero accesso per le persone che si trovano in stato di marginalità e senza fissa dimora che abitualmente accedono ai Centri diurni.



I riferimenti per sottoporsi a vaccinazioni o, anche solo, per informazioni, sono:

– Centro diurno L’Angolo, via Morosini12 – Brescia : lunedì 19/07 e mercoledì 21/07 – dalle 14:00 alle 16:00

– Centro diurno Progetto Strada, via Lupi di Toscana 2 – Brescia: martedì 20/07 – dalle 14:00 alle 16:00 e giovedì 22/07 – dalle 9:00 alle 11:00

– Mensa Menni di Caritas Brescia, via Vittorio Emanuele II 17 – Brescia: venerdì 23 luglio – dalle 11:00 alle 13:00

Le indicazioni del Ministero della Salute per la campagna vaccinale consentono di utilizzare per le persone che si trovano in questa condizioni, il vaccino più appropriato per età oppure il vaccino monodose nei casi in cui ci sia una ragionevole evidenza che il vaccinando sia difficilmente rintracciabile per l’effettuazione della seconda dose. In questi casi può, pertanto, essere utilizzato il vaccino Janssen dai 18 anni di età, come da autorizzazione degli enti regolatori.

Per valutare correttamente tale situazione, il medico vaccinatore si avvale del Responsabile della struttura ospitante che, conoscendo i propri utenti, può fornire informazioni in tal senso.

Ats Brescia precisa che tutti i cittadini che non rientrano in queste categorie continuano ad avvalersi delle opportunità di vaccinazione in essere, prenotando l’appuntamento sulla piattaforma regionale secondo le modalità in uso.

Anche i cittadini stranieri “in emersione” e i cittadini stranieri “temporaneamente Presenti (STP)” possono prenotarsi sulla piattaforma regionale, previa richiesta di abilitazione.