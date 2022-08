Rispetto all’ultimo aggiornamento dell’8 agosto, sono aumentati anche se non in maniera preoccupante i casi di vaiolo delle scimmie riscontrati in Lombardia. Le persone contagiate sono in totale 314 contro le 284 di una decina di giorni fa. Questi nuovi casi pare non siano riconducibili al territorio bresciano visto che i casi segnalati rimangono 5.

La casistica e la sintomatologia sono sotanzialmente sovrapponibili al report precedente. Innanzi tutto viene confermato che la stragrande maggioranza di pesone contagiate sono uomini. Soltanto due donne hanno contratto il virus. La quasi totalità dei soggetti infetti manifesta eruzioni cutanee che quindi pare essere il sintomo primario e più comune. Poco più della metà dei positivi manifesta anche febbre, mentre qualcuno meno l’ingrossamento dei linfonodi.

Rispetto al primo report di agosto, oggi è iniziata la campagna di vaccinazione e quindi vengono aggiunti anche i numeri delle somminsitrazioni effettuate: in totale 997.