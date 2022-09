Verso il 2023, Salvini blinda le candidature di Rolfi e Fontana

Il leader della Lega Matteo Salvini, il giorno dopo un voto agrodolce, prende parola davanti ai giornalisti in via Bellerio e blinda due candidature che ci riguardano molto da vicino: Fabio Rolfi e Attilio Fontana. Ovviamente stiamo già guardando al 2023 quando saremo nuovamente chiamati alle urne per le amministrative. Molti Comuni saranno chiamati a eleggere un nuovo Sindaco (compresa la città di Brescia) e tutti i Lombardi per una nuova giunta regionale.

Il discorso che porta ai due nomi parte dalla volontà di Salvini di chiedere un unico election day che possa riunire le due elezioni.

“La cosa intelligente da fare sarà chiedere un election day regionali e comunali perché altrimenti si rischia di andare a votare per alcune regioni a marzo e per i comuni ad aprile – ha detto Salvini – Comuni importanti come Brescia dove c’è già un candidato in campo, valido come Fabio Rolfi”.

Dalle comunali alle regionali il passo è breve e la domanda dei giornalisti altrettanto facile: “Fontana sarà il canidato di tutti? Cosa di risponde alla Moratti?”

“Letizia Moratti questa mattina è vice di Attlio Fontana in quota centrodestra – esordisce il leader del carroccio – Do per scontato che la vice governatrice di centrodestra sia a disposizione del centrodestra. Mi sembra lapalissiano, evidente”.

Salvini ricorda quindi la percentuale di consensi ottenuta ieri dal centrodestra il Lombardia, concludendo: “mi aspetto fiducia e sostegno in Attlio Fontana”.