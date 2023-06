Verso la 1000 Miglia 2023, cinque giorni e tante altre novità

È ufficialmente iniziato il percorso di avvicinamento alla 1000 Miglia 2023. Se per la grande festa della partenza in viale Venezia bisogna attendere il 13 giugno, questa mattina nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia si è svolta la tradizione conferenza stampa di presentazione.

Ed è ovvio che l’attenzione ricada su tutte le novità di un’edizione che sarà senza dubbio speciale, a partire dal fatto che la gara si svpolgera su cinque giorni. Ma non è l’unica sorpresa riservata dagli organizzatori. Il percorso disegnato come sempre con eccezionale dovizia da Giuseppe Cherubini sarà lungo olre 2mila chilomtri, con più di 140 prove e per la prima volta dal lontanissimo 1947-1948 tornerà ad attraversare il basso Piemonte orientale.

Già dal pomeriggio di domenica aprirà inoltre il 1000 Miglia Village di piazza Vittoria con numerose iniziative anche legate alla cultura. Cultura che non può non essere centrale in questo 2023 e proprio per questa ragione i punteggi delle prove in Castello a Brescia e sulla città alta di Bergamo conferiranno al migliore un trofeo speciale dedicato alla Capitale.

Il 2023 è però anche l’anno dei cento anni dalla fondazione dell’Arma Aeronautica e proprio per rendere omaggio a questa forza armata, Cherubili ha studiato un percorso che in ogni tappa tocchi un luogo simbolo dell’aviazione italiana partendo ovviamente dalla base bresciana di Ghedi. L’Aeronautica stessa rendera poi omaggio alla 1000 Miglia con un passaggio delle Frecce Tricolore su viale Venezia prima della partenza.





Sono invece gradite conferme appuntamenti paralleli ma integranti come il Ferrati Tribute o la 1000 Miglia Green con gare di regolarità per vetture full-electric.

L’intensa settimana della Freccia Rossa si concluderà sabato 17 giugno con la 1000 Miglia The Night: dalle 20.30 i tre equipaggi sul podio verranno presentati dal palco di piazza Loggia prima di lasciare spazio al concerto gratuito di Leo Gassman.





Il percorso