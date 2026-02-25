Oltre 60 equipaggi, tre giorni di gara e migliaia di appassionati lungo il percorso: la seconda edizione americana consacra il successo dell’evento.

LA 1000 MIGLIA ALLA CONQUISTA DEGLI STATES

La Florida si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione della 1000 Miglia Experience USA Florida. Tre giorni di gara, strade gremite di spettatori e un parterre internazionale di altissimo livello hanno sancito il successo dell’evento, confermando il peso sempre maggiore dell’appuntamento statunitense nel progetto di internazionalizzazione della Freccia Rossa.

Dal 20 al 23 febbraio, oltre 60 equipaggi suddivisi nelle categorie Originals, Classic Icons e Hyper/Supercars hanno attraversato il Sunshine State in un itinerario capace di unire competizione, cultura automobilistica e promozione dello stile italiano.

IL PERCORSO

Il programma si è aperto con un Training Day al Johnny Böhmer Proving Grounds di Naples e una cena inaugurale al Revs Institute, sede delle prestigiose collezioni Miles Collier.

La prima tappa ha condotto gli equipaggi da Naples a Venice, cittadina che celebra il centenario dalla fondazione, per poi raggiungere Tampa. La seconda frazione ha attraversato Lakeland, con i suoi numerosi laghi, includendo una sessione in pista sul leggendario circuito di Sebring prima dell’arrivo a West Palm Beach.

La terza e ultima tappa ha portato le vetture verso Miami Beach, tra spiagge di sabbia bianca e palazzi Art Deco, con l’iconico passaggio su Ocean Drive e il traguardo finale a Coral Gables.

Migliaia di appassionati hanno atteso le auto lungo il percorso, soprattutto al Centennial Park di Venice, sulla Lake Mirror Promenade di Lakeland e lungo Ocean Drive, segno di un entusiasmo in costante crescita.

I VINCITORI

Sul piano sportivo, nella categoria 1000 Miglia Originals si sono imposti Bruno Ricci e Gustavo Gallo su Porsche 356 Speedster del 1957. L’equipaggio argentino ha conquistato anche il premio più ambito: la garanzia di ammissione alla 1000 Miglia 2027, anno del centenario.

Nella categoria Classic Icons hanno trionfato gli statunitensi Bruce e Harrison Roch su Jaguar XK120 del 1950. In Hyper/Supercars, successo per l’equipaggio italiano formato da Fabrizio Macario e Giovanna Di Costanzo su Ferrari 488 Spider del 2017.

La cerimonia finale ha riunito partecipanti, partner e rappresentanti istituzionali, suggellando un’edizione che consolida la presenza della Freccia Rossa negli Stati Uniti e rafforza il legame con il pubblico americano.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA 1000 MIGLIA

Il calendario 2026 di 1000 Miglia è però solo all’inizio: dal 12 al 15 marzo andrà in scena la Coppa delle Alpi St. Moritz Edition, unica gara invernale firmata 1000 Miglia, mentre dal 9 al 12 aprile lo spirito della manifestazione tornerà in Puglia con la 1000 Miglia Experience Italy 2026.