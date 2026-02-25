Una valanga si è staccata in quota, è scivolata verso una pista da sci e ha costretto all’immediata mobilitazione dei soccorsi. È successo nella tarda mattinata di oggi nei pressi della pista blu Valbiolo, nell’area di Passo del Tonale. Un fronte nevoso imponente, che per alcuni istanti ha fatto temere il peggio.

L’allarme è scattato attorno alle 11.30, quando un testimone, presente in zona, ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112 dopo aver assistito al distacco. La colata di neve, staccatasi a circa 2.000 metri di quota, ha lambito parzialmente la pista, senza però travolgere sciatori.

IL SOCCORSO

La Centrale Unica di Emergenza ha disposto l’immediato invio dell’elicottero di soccorso e l’attivazione delle squadre territoriali.

Mentre il mezzo aereo raggiungeva l’area, i tecnici della Stazione di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si preparavano in piazzola pronti a essere elitrasportati. Dopo un primo sorvolo di ricognizione, l’elicottero ha iniziato le rotazioni per portare sul posto sette soccorritori.

Alle operazioni hanno partecipato anche quattro operatori della Stazione di Ponte di Legno del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, oltre a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

LE BONIFICHE

Una volta individuata con precisione l’area del distacco, i soccorritori hanno avviato una meticolosa bonifica del deposito nevoso. La valanga presentava uno sviluppo di circa 150 metri e una larghezza complessiva di 180 metri.

Per oltre due ore le squadre hanno scandagliato la massa di neve alla ricerca di eventuali segnali di presenza umana. L’intervento si è concluso intorno alle 14 con esito negativo: nessuna persona coinvolta, nessun ferito.