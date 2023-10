Quattro patenti ritirate, 7 guidatori positivi all’alcoltest e 2 drugtest, 52 verbali, 35 fermi e sequestri.

Sono alcuni dei numeri dell’Operazione Smart della Polizia Locale sulle strade bresciane sabato sera.

Sette pattuglie e 17 tra agenti e ufficiali in campo dalle 20.00 alle 3.00 di sabato sera sulle principali arterie di entrata e uscita dalla città: viale Sant’Eufemia, viale Venezia, via Turati, via Calatafimi, via Valle Camonica per il controllo della velocità con il “telelaser” con contestazione immediata e squadre con etilometro.

Nel dettaglio, sono stati 280 i veicoli controllati, 230 i conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 2 al controllo antidroga, e tutti e due sono risultati positivi, tre gli incidenti rilevati.

Nella notte tra sabato e domenica la Polizia Locale di Brescia ha recuperato anche 9 veicoli abbandonati in zona industriale, divenuti rifiuti.

Il servizio “Smart” è un progetto di Regione Lombardia che coinvolge, su base volontaria, i Comuni delle province lombarde e sabato sera anche altri comuni della provincia di Brescia hanno aderito al servizio della Regione.