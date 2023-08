Con l’arrivo dell’estate aumenta anche il consumo e l’acquisto dei gelati, un buon modo per rinfrescarsi e gustarsi qualcosa di dolce. Ma quanto spendiamo realmente per questi prodotti artigianali?

L’elaborazione dei dati dell’Istat sui consumi consente di stimare per il 2023 in Lombardia una spesa delle famiglie lombarde per gelati pari a 328 milioni di euro, 40 i milioni nella nostra provincia, seconda solo a Milano con 114. Nella sola provincia di Brescia sono 232 e, di queste, 165 sono artigiane.

In un momento in cui l’inflazione ha ricadute anche sul settore alimentare, l’Osservatorio di Confartigianato Lombardia ha rilevato che solo nei primi cinque mesi del 2023 il volume delle vendite al dettaglio di beni alimentari è in flessione del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: calo controbilanciato dalla domanda dei turisti stranieri, sempre più in crescita.

“Quello artigianale è un gelato che si distingue per gli ingredienti che utilizza – ha detto Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia – Il gelato artigianale rappresenta una delle primizie di questi mesi caldi, una vera passione ma che non è più limitata ai soli mesi estivi. Oggi pesa l’inflazione anche sull’acquisto di questi prodotti, certo, tuttavia il consiglio è quello di valorizzare le materie prime, la cura e la capacità di trasformarle per continuare ad offrire un prodotto d’eccellenza”.