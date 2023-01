BgBs 2023, Èlive in diretta da otto piazze di città e provincia

Il primo atto di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023 sarà in diretta su Èlive. Sabato mattina si terrà la grande festa “Crescere insieme”, migliaia di bambini delle scuole primarie affolleranno le piazze di città e provincia per cantare insieme l’inno ufficiale della Capitale.

Il fulcro sarà certamente piazza Loggia a Brescia, ma questo momento di gioia toccherà anche tanti paesi della provincia. Noi ve li racconteremo in diretta tv, web e social. Piazza Malvezzi a Desenzano, piazza Manzoni a Montirone, piazza Vittorio Veneto a Gussago, piazza Roma a Ospitaletto, piazza Europa a Passirano, piazza Garibaldi a Iseo e il ciclodromo di Rodengo Saiano.

Otto piazze celebreranno l’avvio di Bergamo Brescia 2023. Otto piazze tutte collegate in diretta su Èlive. Appuntamento alle 11 per il ritrovo con l’inizio della grande manifestazione diffusa. Da piazza loggi apriremo tante finestre sulle altre piazze per vivere uniti una grande emozione e, cosa forse più importante, per cantare insieme l’inno scritto da Paola Ceretta e Christian Rocco. Migliaia di voci, un unico coro per una festa che è solo all’inizio.