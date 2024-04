Brescia ha 30 nuove colonnine di ricarica elettrica, 27 Quick e 3 Fast. Il progetto si inserisce all’interno del piano di crescita nella mobilità elettrica di AGSM AIM, che prevede l’espansione e l’installazione di colonnine per la ricarica in tutto il nord Italia.

E proprio oggi con l’assessore alla mobilità Federico Manzoni c’è stato il taglio del nastro per le 30 nuove colonnine. All’inaugurazione erano presenti anche Stefano Quaglino, consigliere delegato del Gruppo AGSM AIM e di Barbara Biondani, consigliere delegato di AGSM AIM Smart Solutions.

Il servizio, che per il Comune di Brescia prevede un piano tariffario competitivo di 0,56€/kWh, è fruibile scaricando l’app AGSM AIM e-mobility, disponibile su Appstore e Playstore, che consente di gestire tutto il processo di ricarica, dall’individuazione delle colonnine all’avvio del servizio, fino alla sua conclusione.

I clienti di altri operatori nazionali ed europei potranno ricaricare i propri veicoli elettrici sulle infrastrutture di AGSM AIM, direttamente con l’applicazione del proprio provider, purché quest’ultimo abbia aderito al circuito europeo Hubject.

Le postazioni delle colonnine

Le colonnine già attive, a ricarica Quick da 22kW, sono collocate in via Sardegna 2, via Giovanni Cimabue 275, via Raffaello Sanzio 210, via Nikolajewka 9, via Cremona 48, viale Piave 46, via Giosué Borsi 4, via Rodi 47, via Lazzaretto 22, via Luzzago 5, via Don Lorenzo Milani 20, via Sabbioneta 12, via Sandro Botticelli 5, via della Ziziola 83, via Stretta 30, Villaggio Sereno Traversa 20° 31, via Fura 96, via degli Armaiuoli 14, Via Ugo Foscolo 35, Via Giacinto Gaggia 24, via delle Scuole 43, viale Piave 225, via Deretti 10, via dello Stadio 41, via Luigi Apollonio 5, via Bruno Buozzi 23, via Valcamonica 10.

Tre sono invece in tecnologia Fast a 90kW installate in via Mantova 83, via Roselli 7, via Andrea del Verrocchio 256.