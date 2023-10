Sette pattuglie e 17 tra agenti e ufficiali della Polizia Locale in azione dalle 20.00 alle 3.00 di sabato sera su tutto il territorio del Comune di Brescia.

La Polizia Locale di Brescia ha messo in campo pattuglie per il controllo della velocità con il “telelaser” con contestazione immediata e squadre con etilometro.

Il resoconto dell’operazione che ha visto le sette pattuglie spostarsi in più zone nella città arriverà nelle prossime ore ma a giudicare da quanto abbiamo visto nei vari posti di blocco non sono poche le patenti ritirate e nemmeno le contravvenzioni elevate, perlopiù per guida in stato di ebrezza ed eccesso di velocità.

Le 7 pattuglie sono state impegnate sulle principali arterie di entrata e uscita dalla città: viale Sant’Eufemia, viale Venezia, via Turati, via Calatafimi, via Valle Camonica.

Il servizio “Smart” è un progetto di Regione Lombardia che coinvolge, su base volontaria, i Comuni delle province lombarde e sabato sera anche altri comuni della provincia di Brescia hanno aderito al servizio di regione Lombardia