“Non ci siamo sfilati, ho preso atto che non eravamo più in tre e se non si è in tre il Protocollo non si può firmare”.

Con queste parole la Sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha commentato la “battuta d’arresto della Fondazione 1000Miglia”. Uno stop dettato dall’Associazione Amici della 1000Miglia che ha deciso di non firmare il “protocollo d’intesa” con Comune di Brescia e 1000Miglia per delineare la strada della nascita della “Fondazione 1000Miglia” che vede i tre soggetti padri fondatori”.

“Ci tengo a dire chiaramente che non c’è stata nessuna marcia indietro della Giunta ma semplicemente venendo meno la disponibilità di uno dei soggetti fondatori della futura Fondazione non c’erano più le condizioni”.

LAURA CASTELLETTI

LA STORIA

“L’idea della Fondazione -ha ricordato la Sindaca – è stata ereditata dalla precedente amministrazione con la volontà di proseguire su questa strada per tutelare un patrimonio dei bresciani e di coloro che hanno investito in termini di risorse e progettualità. Il primo passo – ha ricordato Laura Castelletti – era stato identificato nella firma di una ‘dichiarazione di intenti’ da parte dei tre soggetti coinvolti. Fino ad ora erano rimaste solo parole e buone intenzioni ma bisognava iniziare a mettere nero su bianco la volontà di arrivare ad una Fondazione”.

IL NO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO 1000MIGLIA

“Il 18 novembre 2024 – ha precisato la Sindaca Castelletti – l’associazione non ha approvato il testo della dichiarazione d’intenti. E di fatto si è creato lo stop, uno stallo. Nessuna motivazione è stata data – ha precisato Castelletti – alla mancata approvazione del documento”.

ORA LA PAROLA ALLA POLITICA

La parola passa ora alla politica, come ha sottolineato la Sindaca di Brescia. “La politica ha il compito di trovare le soluzioni – ha detto Laura Castelletti – e come sempre cercherò i margini per raggiungere l’obiettivo che è chiaro, creare la Fondazione. La Loggia, ci tengo a sottolinearlo, ha fatto tutto bene – ha concluso la Sindaca – ma per procedere si deve essere in tre”.