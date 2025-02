È una “Sindaca in piena” quella che alle quattro del pomeriggio varca la porta della Sala Giunta per la conferenza “urgente” sul tema sicurezza.



Una Laura Castelletti che, più che togliersi qualche sassolino nei confronti del leader dell’opposizione di centro destra in Loggia, Fabio Rolfi, si è svuotata le scarpe.



L’innesco è stato dato dalle dichiarazioni di Fabio Rolfi lo scorso venerdì, alla vigilia delle celebrazioni di San Faustino. E proprio i molteplici impegni “operativi” hanno fatto slittare la risposta a questo pomeriggio.

“Rolfi mi consiglia di non criticare il Governo altrimenti Brescia viene marginalizzata” – esordisce la Sindaca -. “Voglio capire se è un invito, se è una minaccia se non devo intervenire e rispondere alle esigenze che i bresciani sottolineato. E se critico – chiede Laura Castelletti – che cosa succede? Continuerà a remare contro la città perché la sindaca sono io? “.

UNO STRALCIO DELLA CONFERENZA STAMPA DELLA SINDACA

LA SINDACA DELLE LAMPADINE

Laura Castelletti risponde anche alle dichiarazioni, sempre di Fabio Rolfi, secondo le quali l’avrebbero indicata come la “sindaca delle lampadine perché mi sono occupata del tema della luce in stazione. Se i residenti, i commercianti – incalza la Sindaca – chiedono di avere più luce perché più luce vuole dire più sicurezza, un sindaco di deve occupare di questo. E non mi vergono di essermi occupata anche delle lampadine. Anzi, – aggiunge – un po’ più delle lampadine perché abbiamo rifatto l’illuminazione”.

PIU’ AGENTI. QUELLI DELLA LOCALE ANDRANNO IN STRADA, QUELLI IN QUESTURA ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE

“Devo sottolineare – scandisce la Sindaca” che noi abbiamo detto più agenti e dalla primavera ne arriveranno 20 e dopo il periodo di formazione andranno in strada per essere una presenza territoriale. Dall’altra parte il sottosegretario Molteni, chiamato direttamente in una conferenza stampa della Lega (e, aggiunge Laura Castelletti, ci sarebbe anche una questione istituzionale) ne ha annunciato 32 nuovi agenti in Questura. Ma anche qui bisogna dirlo sinceramente: non vanno in strada, vanno a rinforzare una necessità, che oggi c’è, all’ufficio immigrazione“.

“LA LEGA LA PIANTI DI ATTACCARE SUGLI INVESTIMENTI”

Sugli investimenti in sicurezza la Sindaca alza il tiro. “La Lega la pianti di attaccare sugli investimenti del Comune perché la Loggia investe sulla sicurezza. Dobbiamo fare di più? Continueremo a fare di più ma lo 0,012% sul pil è l’investimento che fa la regione Lombardia sulla sicurezza”.

“HANNO CHIAMATO MOLTENI PERCHÈ, È EVIDENTE ORA, CHE LA SICUREZZA È COMPETENZA DELLO STATO”

“Il fatto che abbiano chiamato il sottosegretario Molteni – incalza la Sindaca riferendosi alla conferenza stampa della Lega del 14 febbraio scorso – dimostra solo una cosa: che la sicurezza è in capo al Governo sennò non avrebbero chiamato Molteni, avrebbero chiamato me direttamente”.