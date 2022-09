Situazione stabile per quanto riguarda il Covid-19 in Lombardia e a Brescia. A fronte di 9477 tamponi effettuati, sono 1452 i positivi in Lombardia, 273 nel bresciano. La percentuale risulta del 15,3 % .

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva: 7 (-1 rispetto alla giornata precedente) mentre salgono a 457 ( 14 in più rispetto al giorno prima) i pazienti che si trovano negli altri reparti ospedalieri.

Sono 9 invece le persone decedute a causa del Covid-19.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 9.477, totale complessivo: 41.357.895

– i nuovi casi positivi: 1.452

– in terapia intensiva: 7 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 457 (+14)

– i decessi, totale complessivo: 42.506 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 461 di cui 251 a Milano città;

Bergamo: 143;

Brescia: 273;

Como: 83;

Cremona: 40;

Lecco: 33;

Lodi: 39;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 120;

Pavia: 80;

Sondrio: 33;

Varese: 47.