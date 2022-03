Oggi si chiude lo stato di emergenza Covid e “continua il graduale percorso di ritorno alla normalità”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando che “finalmente tramonta il sistema dei colori e, da domani, il Green Pass non sarà più necessario all’aperto e per l’ingresso in uffici pubblici, negozi, banche, alle poste, dal tabaccaio e sui mezzi pubblici”.

“Con oggi – prosegue Fontana – termina anche il lavoro del generale Figliuolo, che ringrazio per essere sempre stato disponibile e collaborativo, mantenendo tutti gli impegni nel supportare le Regioni nel realizzare una campagna vaccinale efficiente ed efficace”.

“Auguro buon lavoro – conclude il governatore – al generale Tommaso Petroni che certamente saprà affrontare nel modo migliore l’incarico conferitogli”.