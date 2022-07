Con 54.485 tamponi processati nell’ultima giornata, i nuovi casi di covid emersi in Lombardia sono 12.646 per un tasso di positività che si attesta al 23.2%.

Brescia registra 1.599 contagi, anche oggi secondo incremento in Lombardia dopo Milano che arriva a quota 4.216.

Sul fronte dei ricoveri troviamo ancora due aumenti: +2 in terapia intensiva con in posti letto occupati che passano a 27, +44 in area medica e qui i pazienti ora sono 1.263.

Nelle ultime ventiquattro ore impennata nelle segnalazioni di decessi. Secondo i dati del Ministero ce ne sono state addirittura 29.