Nessuna situazione critica in provincia di Brescia, ma decine di interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti, pali divelti e allagamenti. Vento forte e pioggia hanno sferzato, da mercoledì, anche il nostro territorio creando non pochi disagi. La zona più colpita è, al momento, la bassa bresciana.

Fra gli episodi segnalati in citta vi sono grossi alberi sradicati in viale Venezia, in via della Volta, in via Sorbanella, nela zona della Poliambulanza e in via Badia dove è stato divelto anche un palo della luce. Altri piccoli danni si registrano ad esempio a tetti, fermate degli autobus, transenne e simili.

Situazione molto simile anche in molte zone della nostra provincia. Ad esempio a Isorella è stata chiusa, proprio per la caduta di diversi alberi, la strada provinciale 24.

La forte perturbazione, con raffiche di vento fino a 70/80 chilometri orari, ha investito un po’ tutta la Lombardia. Solo dalla mezzanotte sono stati circa 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio regionale. Per far fronte ai danni causati dal maltempo, in diversi comandi provinciali è stato potenziato il dispositivo di soccorso, richiamando personale libero dal servizio. Le aree più colpite risultano essere la città metropolitana di Milano e il suo hinterland, le province di Brescia, Lodi, Pavia e Cremona.

La Protezione civile regionale invita a porre particolare attenzione perché l’allerta proseguirà fino alla serata di oggi tanto per il vento, quanto per il rischio temporali.

I video