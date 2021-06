Un nuovo tassello è stato posto nella vasta operazione di rifondazione della Pallacanestro Brescia: Emanuele Di Paolantonio è il nuovo vice allenatore che affiancherà l’head coach Alessandro Magro.

L’annuncio ufficiale è arrivato proprio dalla Germani che ha anche comunicato la data della presentazione ufficiale il prossimo venerdì.

Originario di Teramo, classe 1981, Emanuele Di Paolantonio inizia la sua carriera sulla panchina della squadra della sua città, all’epoca in Serie A, ricoprendo il ruolo di assistant coach fino al 2012, al fianco di allenatori importanti come Pancotto, Boniciolli, Dalmonte, Capobianco e Ramagli.

Successivamente, entra nello staff tecnico della Sutor Montegranaro per due stagioni come assistente di coach Charlie Recalcati, poi nel 2014 si trasferisce a Omegna, in Serie A2 Silver, dove diventa primo assistente di coach Alessandro Magro.

Nell’estate del 2015 torna in Abruzzo, precisamente a Roseto, prima come assistente, poi come head coach. In qualità di capo allenatore, resta in riva all’Adriatico per due stagioni, raggiungendo il traguardo dei playoff promozione e lasciando comunque la squadra in Serie A2 dopo aver vinto la serie di playout contro Napoli.

Nell’estate del 2018 si trasferisce all’Andrea Costa Imola, sempre in Serie A2, dove resta per due stagioni. Nell’estate del 2020 diventa allenatore della Staff Mantova, ruolo che ricopre fino a gennaio 2021.