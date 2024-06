Al momento certa di andare a Bruxelles è MariaTeresa Vivaldini eletta nella lista di Fratelli d’Italia. Ma il partito di Giorgia Meloni dovrebbe fare il bis con Paolo Inselvini. Il condizionale è d’obbligo visto che la conferma matematica dovrebbe arrivare dalla ripartizione dei seggi non assegnati ad Azione e a Stati Uniti d’Europa che non hanno raggiunto il quorum necessario del 4% e rimangono fuori dal Parlamento Europeo.

L’OUTSIDER: GIOVANNI MORI, MR. PREFERENZE

Il terzo bresciano che potrebbe andare a Strasburgo è Giovanni Mori (19.426 preferenze) , quinto nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma qui la questione è più complessa e “tutta politica”. Ai primi tre posti ci sono Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Ignazio Marino, eletti anche in altre circoscrizioni. Quindi il punto è capire per quale circoscrizione opteranno per la loro elezione. Se tutti e tre optassero per altre circoscrizioni, per intenderci, Giovanni Mori centrerebbe l’obiettivo e sarebbe il terzo bresciano al Parlamento Europeo.

Ma questa, come dicevamo, è una partita tutt’altro che facile e semplice. Bisognerà attendere un po’.