Sono iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti dalle ex cave Rocca, nel comune di Fiesse, mettendo finalmente in moto un intervento atteso da oltre venticinque anni.

Con l’ingresso dei primi mezzi pesanti nel cantiere si è aperta la fase operativa di un progetto che punta a risolvere una grave criticità ambientale presente dal 1998, anno in cui l’area era stata abbandonata dalla proprietà lasciando un ingente accumulo di rifiuti.

IL CUMULO PRINCIPALE E LA RIMOZIONE DEI MATERIALI

L’intervento si è concentrato sul cosiddetto “Cumulo 1”, il più esteso del sito. Si è trattato di una massa di circa 32.660 metri cubi, composta da una miscela di inerti e polveri di abbattimento fumi di acciaieria, materiali caratterizzati da un’elevata tossicità per la presenza di metalli pesanti e composti organoclorurati.

Dopo una prima fase di allestimento del cantiere, durante la quale sono stati posizionati teli protettivi per isolare i rifiuti, si è passati alla rimozione vera e propria. I materiali sono stati scavati e avviati al trasporto verso impianti specializzati solo dopo controlli puntuali e analisi di laboratorio, previste per garantire la sicurezza delle operazioni.

Il progetto di bonifica è stato articolato in dieci lotti complessivi, con l’obiettivo di eliminare progressivamente l’intero accumulo.

TEMPI, RISORSE E RECUPERO DELL’AREA

La conclusione di questa prima fase di lavori è stata fissata entro il 30 aprile 2026. Una volta completata la rimozione dei materiali, sono previsti test approfonditi sul terreno per certificarne la pulizia e consentire la restituzione dell’area alla sua vocazione agricola e verde.

Il primo lotto di interventi è stato finanziato da Regione Lombardia con uno stanziamento di 2 milioni di euro nel novembre 2024. La Giunta regionale ha successivamente destinato ulteriori 2 milioni di euro nel novembre 2025 per il secondo lotto, impegnandosi a garantire la copertura economica necessaria anche per i successivi interventi.

La continuità dei finanziamenti consentirà alle operazioni di proseguire senza interruzioni fino alla completa rimozione del considerevole volume di rifiuti presenti nel sito.