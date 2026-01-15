La fiamma olimpica è pronta a illuminare anche il Bresciano, trasformando la provincia in uno dei passaggi più significativi del suo cammino verso la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali del 6 febbraio a Milano. Un fine settimana che unisce laghi, città e comunità, con Brescia chiamata a recitare un ruolo centrale nel racconto olimpico nazionale.

Il fuoco sacro, acceso simbolicamente a Olimpia lo scorso 26 novembre, sta percorrendo oltre dodicimila chilometri attraverso tutta l’Italia, toccando regioni, province e capoluoghi. Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio farà il suo ingresso nel territorio bresciano, dando vita a una vera e propria festa diffusa.

LE TAPPE SUL SEBINO: PARATICO E ISEO

Il primo abbraccio della provincia avverrà sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. La torcia arriverà a Paratico nel pomeriggio, dopo essere partita da Sarnico, attraversando le principali vie cittadine tra le 15.10 e le 16.03.

Poco dopo toccherà a Iseo, dove la fiamma sarà protagonista di una breve cerimonia di avvio prima di proseguire la staffetta lungo le vie del paese fino al tardo pomeriggio. Da qui, il convoglio olimpico si sposterà verso il capoluogo per l’appuntamento più atteso della giornata.

BRESCIA CUORE DELL’EVENTO: PIAZZA VITTORIA PROTAGONISTA

Brescia sarà il centro nevralgico della tappa provinciale. Piazza Vittoria, già dalla sera di venerdì, inizierà a trasformarsi per ospitare il Villaggio City Celebration, che accoglierà cittadini e visitatori con stand dei partner, palco istituzionale e il braciere monumentale.

L’ingresso alla piazza sarà libero e l’area diventerà il fulcro delle celebrazioni per tutta la serata di sabato.

IL PERCORSO CITTADINO: CINQUE CHILOMETRI NEL CENTRO STORICO

La staffetta in città prenderà il via alle 18 da via Trivellini, dopo la preparazione dei tedofori al palazzetto di via Nullo. Il percorso disegnerà un lungo anello di circa cinque chilometri attraverso il centro storico: dal ring cittadino a piazzale Arnaldo, passando per il corridoio Unesco del parco archeologico, piazza Paolo VI, piazza Loggia e le vie simbolo della città.

L’arrivo in piazza Vittoria è previsto intorno alle 19.30, quando l’ultimo tedoforo accenderà il braciere tra musica, spettacoli e diretta live.

VIABILITÀ E SICUREZZA

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, la Polizia Locale attuerà chiusure dinamiche al traffico lungo il percorso della staffetta, con limitazioni alla sosta già dalle prime ore di sabato in diverse aree del centro. Durante il passaggio della fiamma sarà sospeso anche il transito degli autobus in alcune zone, mentre l’intero convoglio sarà scortato dalle forze dell’ordine.

Il disallestimento delle strutture in piazza inizierà subito dopo l’accensione del braciere, permettendo un rapido ritorno alla normale viabilità.

Domenica sul Garda: Desenzano chiude la tappa bresciana

La mattina di domenica 18 gennaio la fiamma olimpica attraverserà Desenzano del Garda. I tedofori percorreranno le vie cittadine tra le 8 e le 9.12, prima di lasciare la provincia di Brescia e proseguire il viaggio verso il Trentino e il Veneto.