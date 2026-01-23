Una fuga di gas in via Dalmazia ha fatto scattare lavori urgenti di messa in sicurezza e la chiusura di un tratto strategico della strada. L’intervento, avviato dopo l’emergenza di giovedì 22 gennaio, proseguirà ancora per alcuni giorni: salvo imprevisti, i cantieri si concluderanno entro mercoledì 28 gennaio, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Fino a quella data resterà chiusa la semicarreggiata ovest di via Dalmazia, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Cassala e l’incrocio con via Zara. Interdetta anche la bretella di immissione dal quartiere Primo Maggio verso sud.

STRADA CHIUSA E LAVORI IN CORSO

La chiusura è stata necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza dopo la perdita di gas. L’area interessata è una delle più trafficate della zona sud della città e i lavori stanno comportando rallentamenti e deviazioni obbligatorie per gli automobilisti.

PERCORSI ALTERNATIVI

Per chi proviene da via Cassala ed è diretto verso sud, il percorso consigliato prevede la svolta a destra alla rotatoria in via Quinto Stefana, quindi il passaggio dalla rotatoria successiva su via Rose e l’immissione sulla tangenziale ovest in direzione sud.

Chi arriva invece da via Zara e deve proseguire verso sud può svoltare in via Toscana, proseguire in via San Giovanni Bosco e rientrare successivamente in via Dalmazia.