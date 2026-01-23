Quarantacinque Comuni serviti da Aprica entrano tra i più virtuosi della Lombardia nella gestione dei rifiuti. Il riconoscimento arriva con Comuni Ricicloni 2025 di Legambiente Lombardia, che premia i territori capaci di ridurre il secco indifferenziato sotto i 75 chili per abitante all’anno.
I dati, riferiti al 2024 e presentati oggi a Bergamo, collocano Aprica tra le realtà più efficaci nel campo dell’igiene urbana, con risultati diffusi in più province lombarde e una presenza particolarmente significativa nel Bresciano.
I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ
Secondo le elaborazioni di Legambiente Lombardia, con il supporto di ARPA e del sistema Or.S.O., i 45 Comuni premiati hanno mantenuto livelli molto bassi di rifiuto indifferenziato, con percentuali di raccolta differenziata che in diversi casi superano l’85%.
Aprica opera complessivamente in 189 Comuni lombardi, gestendo raccolta rifiuti, decoro urbano e servizi ambientali per circa 1,3 milioni di abitanti nelle province di Brescia, Bergamo, Como, Mantova, Cremona, Lodi e aree limitrofe.
IL MODELLO DI RACCOLTA
Alla base dei risultati c’è un modello industriale integrato che governa l’intera filiera dei rifiuti all’interno del Gruppo A2A, dalla raccolta alla valorizzazione. Tutti i rifiuti urbani raccolti vengono avviati a recupero di materia o di energia, azzerando il conferimento in discarica.
Un sistema che si fonda sulla qualità del servizio, sulla collaborazione con le amministrazioni locali e sul coinvolgimento attivo dei cittadini, anche attraverso progetti di educazione ambientale e comunicazione. Un approccio che rafforza il contributo alla transizione ecologica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.