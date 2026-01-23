Union Brescia ufficializza l’arrivo di Valerio Crespi. Il club biancoazzurro ha acquisito dall’U.S. Avellino 1912, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore romano.

Nato a Roma il 4 agosto 2004, Crespi è un centravanti. L’operazione è stata definita nelle ultime ore e rappresenta un nuovo innesto per il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

LA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Valerio Crespi ha esordito tra i professionisti in Serie B con la maglia del Cosenza. Successivamente ha maturato esperienza tra Cadetteria e Serie C vestendo le maglie di Südtirol, Feralpisalò e Avellino.

Nel complesso, il suo percorso professionale conta 65 presenze ufficiali e 7 reti realizzate. Nella prima parte dell’attuale stagione ha collezionato 14 presenze, spesso da titolare, mettendo a segno un gol e fornendo due assist.

ESORDIO

Crespi, che ha scelto di indossare la magli anumero 99, si è allenato con il gruppo e sarà a disposizione del tecnico Corini già dalla partita di sabato 24 gennaio allo stadio Rigamonti contro il Renate.