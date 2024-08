Il Movimento Indipendenza, partito guidato a livello nazionale da Gianni Alemanno, dopo aver messo radici in Lombardia è approdato nei mesi scorsi anche a Brescia. Qui, sotto la guida del coordinatore Giampaolo Natali, si è sviluppato e sta crescendo mese dopo mese attraverso l’ingresso di nuovi militanti.

Oggi è la volta del presidente del Consiglio di Quartiere di Sanpoli Paolo Ferrari, riconfermato anche al voto di poche settimane fa. Ferrari, attivo in politica sin da quando aveva 18 anni, ha già una carriera di tutto rispetto alle spalle. Ha inizialmente militato nella Lega, ma ha scelto di allontanarsi dal partito a causa di divergenze con la dirigenza. Successivamente, si è unito a Vox Italia, per poi approdare in Ancora Italia.

La sua esperienza come presidente del Consiglio di Quartiere di Sanpolino lo ha visto protagonista di iniziative tese a promuovere un clima di dialogo e confronto, perseguendo sempre il bene dei cittadini.

“È una novità rilevante l’ingresso di Paolo Ferrari nella squadra bresciana del Movimento Indipendenza. La sua adesione rappresenta un valore aggiunto per il partito, che si sta consolidando come una forza politica in crescita nella nostra provincia” ha dichiarato il segretario provinciale Gianpaolo Natali, che ha accolto con entusiasmo la decisione di Ferrari, sottolineando l’importanza della sua esperienza e del suo approccio collaborativo.

“Ferrari è un uomo di spessore, e la sua volontà di mettersi a disposizione del coordinamento cittadino è un segnale positivo per il nostro partito – ha aggiunto – Insieme, potremo affrontare i vari problemi che attanagliano Brescia, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Infatti a partire già dalla fine di settembre entreremo a pieno titolo nella vita politica bresciana attraverso iniziative, gazebo e interventi sui temi oggi importanti per la città, lavorando in collaborazione con tutti senza fare sconti a nessuno, né sinistra né a destra”.

I vertici locali del Movimenti fanno inoltre sapere che con la nuova leadership e l’impegno rinnovato nel Consiglio di Quartiere, l’obiettivo è farsi portavoce delle istanze dei cittadini, lavorando in sinergia con le altre forze politiche e i rappresentanti della comunità. L’opportunità per rilanciare un nuovo modello di governance che tenga conto delle esigenze di tutti, promuovendo attività e iniziative che coinvolgano direttamente i cittadini.

“La sfida è ora aperta – conclude la nota del partito – il Movimento Indipendenza si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia come nuovo punto di riferimento e guida per il futuro di Brescia e dei suoi quartieri”.