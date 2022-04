Inarrestabile Pallacanestro Brescia: con Trento sono 13

La Germani non si ferma più e fa 13 contro Trento al Pala Leonessa. Alla sirena il tabellone recita 86 a 62 per i padroni di casa. Un eloquente +24 che significa successo largo e terzo posto in classifica.

Contro una Dolomiti Energia Trentino come di consueto fisica e intensa, Brescia sa farsi trovare pronta sin dal primo quarto, iniziato con le marce basse ma terminato in crescendo: è da lì che i biancoblu prendono l’inerzia e controllano in il match riuscendo sempre ad arginare i tentativi degli ospiti di ricucire le distanze.

Il +14 collezionato al 10′ viene infatti fortificato dal +13 con il quale il team bresciano archivia il primo tempo. Al rientro sul parquet Trento tenta la reazione per riacciuffare le redini di un match che sembra essere sfumato anzitempo, ma una Brescia coriacea riesce a ridimensionare lo slancio degli ospiti.

L’ultimo parziale vede Brescia capace di gestire i punti e le energie riuscendo comunque ad ampliare la forbice. La sirena finale sancisce così il successo consecutivo numero 13 e la 17esima vittoria in casa nella competizione. Come detto il risultato vale anche un terzo posto pulito: sotto ci sono dieci punti dalle numerose inseguitrici (ma Sassari ha una partita in meno) e sopra (sempre con una partita in meno) Milano dista solo 4 lunghezze.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-62 (26-12, 45-32, 63-52)

Germani Brescia: Gabriel 18 (5/7, 2/3), Moore 6 (2/4), Mitrou-Long 13 (3/4, 2/9), Mobio, Petrucelli 12 (5/8, 0/1), Della Valle 16 (1/2, 3/8), Eboua 7 (2/4), Parrillo ne, Burns 6 (3/5, 0/1), Laquintana, Rodella, Moss 8 (1/2, 1/1). All: Magro

Dolomiti Energia Trentino: Johnson 2 (1/4, 0/2), Bradford 9 (1/5, 2/5), Williams 15 (6/8, 0/1), Reynolds 9 (3/4, 1/5), Gaye ne, Conti 4 (1/1), Morina ne, Forray 5 (0/3, 1/4), Flaccadori 5 (1/6), Mezzanotte ne, Ladurner, Caroline 13 (5/10, 0/2). All: Molin

Arbitri: Bartoli, Grigioni e Di Francesco

Note: Brescia 22/36 (61%), Trento 18/42 (43%); Tiri da tre: Brescia 8/26 (31%), Trento 4/19 (21%); Tiri liberi: Brescia 18/23 (78%), Trento 14/18 (78%); Rimbalzi: Brescia 35 (RD 27, RO 8), Trento 35 (RD 23, RO 12)

Gli highlights