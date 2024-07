Dopo due trofei conquistati, non rimane che un unico obiettivo. E per raggiungerlo ci vuole una rosa all’altezza. Un lavoro che in casa Atlantide Pallavolo Brescia hanno preso sul serio visti i nomi già annunciati, l’ultimo dei quali è il centrale Alessandro Tondo. Tanta classe ed esperienza per il classe 1991 che in carriera ha già conquistato due campionati di A2 e disputato diverse stagioni in massima serie.

Ed è proprio lui a non nascondere le velleità di un gruppo costruito per fare il colpo grosso: “Ogni volta che negli ultimi anni sono tornato in A2, l’ho fatto per progetti ambiziosi – ha detto – Brescia viene da un’ottima stagione, in cui ha centrato due grandi obiettivi, quindi ora le aspettative si alzeranno: faremo del nostro meglio per cercare di non disattenderle”.

La sua carriera si impernia nei sei anni trascorsi fra Milano e Piacenza dove ha raggiunto la sua prima promozione, ma ci sono anche i cinque anni a Reggio. Nell’annata 22-23 ha centrato la seconda promozione con Vibo che gli è valsa l’ingaggio con il Catania per la stagione appena trascorsa. Il suo palmares è condito anche da due Coppe Italia e una Supercoppa.

“Tondo è un atleta strutturato, dotato di un’ottima battuta spin e di una fisicità esplosiva – ha detto coach Roberto Zambonardi – ma sono la grande professionalità e la mentalità vincente le caratteristiche che contribuiscono a rendere il nostro reparto centrale probabilmente il più solido della categoria”.

La carriera

Nascita: 18/08/1991

Luogo: Lecce

Ruolo: Centrale

Altezza: 202 cm

2023/2024 A1 Farmitalia Catania

2022/2023 A2 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2020/2022 A1 Gas Sales Bluenergy Piacenza

2019/2020 A1 Gas Sales Piacenza

2018/2019 A2 Gas Sales Piacenza (dal 7/11/2018)

2018/2019 A1 Revivre Axopower Milano (fino al 6/11/2018)

2016/2018 A1 Revivre Milano

2014/2016 A2 Conad Reggio Emilia

2013/2014 B1 Conad Reggio Emilia

2012/2013 A2 Conad Reggio Emilia

2011/2012 A2 Edilesse Conad Reggio Emilia

Palmares

Coppa Italia A2 2022/2023

Campionato A2 2022/2023

Supercoppa A2 2022/2023

Campionato A2 2018/2019

Coppa Italia A2 2018/2019