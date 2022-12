Massetti, “nel 2022 numeri da pre pandemia ma…”

“Nel 2022 numeri da pre pandemia” conferma Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia orientale. E non era certo scontato. Ma all’orizzonte il 2023 non si preannuncia altrettanto interessante.

L’occasione per fare il punto è la cena Natalizia dell’associazione preceduta, come consuetudine, da un bilancio di fine anno.

Bilancio, come si dice spesso, in chiaro-scuro. Positivi i dati che attestano un anno che ritrova il vigore pre pandemico ma il costo dell’energia, l’inflazione a doppia cifra, il rialzo dei tassi di interesse, non infondono certo “tranquillità” agli imprenditori bresciani già nella morsa di una pandemia e di una guerra con le note conseguenze.

IL BILANCIO DI EUGENIO MASSETTI