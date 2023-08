Regione Lombardia ha finanziato con 3 milioni di euro 35 aziende agricole nell’ambito dell’Operazione “Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera” del Programma di Sviluppo Rurale, in totale i fondi stanziato si aggiornano intorno ai 21 milioni per 162 aziende.

In quest’ultimo scorrimento della graduatoria sono sei le aziende agricole bresciane ad aver ottenuto il finanziamento, portando nella nostra provincia un totale di 484mila euro.

Con questa operazione, saranno attivate dalle aziende coperture di vasche per una superficie totale di quasi 260.00 mq, cui si aggiungono 53.000 metri cubi tramite strutture di stoccaggio non fisse.

“Interventi che confermano quanto la zootecnia della nostra regione sia sempre più attiva in tema di innovazione e sostenibilità ambientale e che – ha dichiarato l’assessore regionale Alessandro Beduschi – anche guardando alla situazione europea, le aziende lombarde non abbiano niente da invidiare nell’impegno verso un’agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Entro ottobre, poi, apriremo un nuovo bando che metterà a disposizione un milione di per finanziare acquisti di macchine, attrezzature, coperture e impianti di trattamento”.