Musil, Lega all’attacco del Comune. “Capitolo chiuso”

Il Musil è un capitolo chiuso, un progetto morto. Dopo 20 anni è ora necessario andare oltre.

La Lega in Consiglio Comunale a Brescia attacca la Giunta Del Bono sul progetto del Museo del Lavoro che dopo più di 20 anni -dice- ora è chiaro che non vedrà la luce nemmeno per il 2023, per il fondamentale appuntamento di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura.

E propone un’alternativa: creare nell’area in cui era stato pensato il Musil un Museo della Scienza (visto la situazione in cui versa l’attuale), della Tecnica e del Lavoro.

Un unico polo museale da realizzare entro il 2023, per il quale coinvolgere anche la Regione Lombardia con uno stanziamento di fondi