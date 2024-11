Brutta botta per il Rally 1000 Miglia e per Aci Brescia: dopo quattro anni la corsa bresciana perde i galloni tricolori venendo, di fatto, retrocessa. La notizia ha assunto i crismi dell’ufficialità con la pubblicazione da parte di Aci Sport dell’elenco delle titolazioni 2025 nel quale il 1000 Miglia non figura più fra le gare del Ciar (Campionato italiano assoluto rally).

La notizia si potrebbe semplificare con un declassamento della manifestazione nostrana dalla serie A alla B. Infatti per il prossimo anno il 1000 Miglia farà parte del circuito Trofeo italiano rally (o Tir), già noto con diverse nomenclature quali Trofeo Rally Asfalto e Campionato Italiano WRC.

In luogo della tappa bresciana, nel Ciar accede il Rally del Lazio organizzato da Max Rendina e M33 per le strade del frosinate. Così facendo il Lazio raggiunge le due gare in massima serie se si considera anche il Roma Capitale.

Uno smacco invece per Brescia, un territorio da sempre vicino al mondo del rally e che oggi si vede suo malgrado retrocesso. La passione (e il lavoro dell’organizzazione) devono continuare al massimo per sperare in un ritorno fra i grandi il prima possibile.