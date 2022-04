“No alla riqualificazione di via Veneto”: la raccolta firme

Dopo il sit in di qualche mese fa, ora arriva anche una petizione per dire “no” all’annunciata riqualificazione di Via Veneto. E’ questo l’obiettivo della raccolta firme lanciata dall’Associazione residenti di via Veneto questa mattina. Questa riqualificazione annunciata dalla Loggia “stravolgerà per sempre il nostro modo di vivere via Veneto e le zone limitrofe” dicono dall’Associazione.

Per non rischiare di trasformare la zona in un “quartiere-dormitorio” – dovuto dall’abbandono e trasferimento di negozi e attività professionali per la modifica alla viabilità urbana -, i cittadini scendono in campo per tutto il mese di aprile e maggio con l’obiettivo di raggiungere i mille firmatari.

Dopo questa mattina non ci sarà più il banchetto, ma si potrà firmare nelle varie attività commerciali della via.