Il cammino dell’Union Brescia prosegue con una nuova trasferta. Le rondinelle sfidano il Novara per la sesta giornata del girone di ritorno. Vivi il match attraverso le emozioni, la cronaca e l’analisi del match con Diretta Stadio, in onda Sabato 7 Febbraio dalle 14:00 su Elive.Tv canale 181 e sui canali social. Conduce Fabio Pettenò, al suo fianco Valentina Capretti. Opinionisti in studio gli ex biancazzurri Renato Damonti e Adriano Abate, i tecnici Aldo Maccarinelli e Lorenzo Ciulli. Inviati allo stadio di Gorgonzola saranno Giuseppe Zana e Alessandro Rodella. I telespettatori potranno intervenire inviando messaggi e audio Whatsapp al numero 3931810181.