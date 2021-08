Dalle 19 di sabato sera il SISS, sistema informativo socio sanitario di Regione Lombardia è bloccato. E questo sta paralizzando, da sabato sera, il lavoro di tutte le farmacie che non possono quindi erogare tutti i servizi che richiedono la tracciatura come: tamponi, green pass, prenotazioni Cup, ricette mediche dematerializzate, quelle on line, possono essere erogate solo quelle cartecee o digitali .

Dopo un week end, come quello di ferragosto, e un’altra giornata lavorativa con i sistemi paralizzati e i cittadini infuriati con i farmacisti, che no hanno evidentemente nessuna colpa, Federfarma ha diramato una nota proprio a difesa dei propri associati, sempre più nel mirino di cittadini arrabbiati perchè non possono ottenere i servizi richiesti.

“Per essere più precisi, – scrive Federfarma – non risulta possibile, da sabato sera, effettuare le seguenti operazioni: spedizione di ricette dematerializzate, inserimento dell’esito dei tamponi, stampa dei green pass, prenotazioni tramite Cup, recepimento delle autocertificazioni e del numero di cellulare degli utenti ed erogazione dei prodotti per la diabetica e la celiachia.

“Federfarma Brescia, a nome delle farmacie associate, ha deciso di informare i cittadini di questi problemi – dichiara la presidente Clara Mottinelli – e di sottolineare le enormi difficoltà in cui si trovano le farmacie, con relativi disagi per le gente in un periodo come l’attuale. Riteniamo a questo punto indispensabile che la Regione Lombardia riveda le modalità del Siss, almeno per quanto riguarda i servizi citati”.

“Il Siss – aggiunge Federfarma – è l’insieme delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche presenti sul territorio, tra cui i sistemi informativi delle farmacie, che concorrono all’erogazione dei servizi socio-sanitari all’interno della Regione”.

Il disservizio è generalizzato, per un guasto che impatta su tutti i sistemi regionali e per il quale i tecnici di Aria stanno lavorando dal 14 agosto. Il sistema potrebbe riattivarsi gradualmente.

Per garantire comunque un tracciamento in caso di tamponi con esito positivo l’Ats ha chiesto alle farmacie di trasmettere i dati dei soggetti positivi via e-mail, mentre quelli negativi andranno inseriti appena il sistema informatico complessivo si riattiverà.