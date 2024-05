Domenica 12 maggio è la Giornata del Verde Pulito e per l’occasione Regione Lombardia ha organizzato in 100 Comuni diverse iniziative per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. I volontari del verde, che dedicano qualche ora del proprio tempo libero per pulire e curare il nostro territorio, sono partiti questa mattina al Lido Galeazzi di Sirmione e continueranno a pulire nel pomeriggio a Prevalle in via dei Maressi.

“Vogliamo coinvolgere i cittadini – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione, che questa mattina ha dato il via alla manifestazione a Sirmione – invitandoli a realizzare azioni di pulizia di alcune aree del loro territorio nell’ottica di difendere il bene comune”.

Anche quest’anno all’evento sarà collegata una ‘call fotografica’ per i Comuni, che premierà gli scatti che avranno saputo cogliere lo spirito dell’iniziativa veicolando il messaggio in maniera più creativa. Bagolino, Corteno Golgi, Desenzano del Garda, Flero, Isorella, Prevalle, Remedello, Sabbio chiese, Salò e Sirmione sono tra i comuni bresciani che hanno aderito all’iniziativa.