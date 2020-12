Sende di moltissimo il numero di tamponi processati, ma scende anche il contagio con un tasso di positività che si assesta all’8.3%. Questo quanto emerge nel bollettino di oggi, lunedì 14 dicembre, in merito alla diffusione del contagio da coronavirus il Lombardia.

Come detto sono molto pochi i tamponi, 11.317, che hanno portato alla luce 945 nuove positività. Il dato di Brescia è fra i più alti in regione con un più 141, anche se proprio per il numero di test effettuati è un dato da prendere con le pinze e da valutare solo nel lungo periodo.

Oggi cala anche il numero dei morti che però restano 67 in tutta le regione. Prosegue la diminuzione dei ricoveri sia per quanto riguarda le terapie intensive che i ricoveri convenzionali. Meno 29 nel primo caso e meno 106 nel secondo.